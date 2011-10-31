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Ekonomi

Borsa'da bayram tatili İSTANBUL (A.A)

31 Ekim 2011 18:55

-Borsa'da bayram tatili İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 7, 8 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde resmi tatil olması dolayısıyla işlem yapılmayacak. İMKB'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 7, 8 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinin kurban bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olması dolayısıyla, Borsa pazar ve piyasalarında uygulanacak işlem ve takas esaslarına ilişkin bilgi verildi. Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo, Bankalararası Repo-Ters Repo ve Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarlarında 7, 8 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Tatil öncesi gerçekleşen ileri valörlü işlemlerin takası valör tarihinde yapılacaktır. Hisse Senetleri Piyasasında ve Gelişen İşletmeler Piyasasında 7, 8 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde seans yapılmayacaktır. 3 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası 10 Kasım 2011 tarihinde, 4 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 11 Kasım 2011 tarihinde yapılacaktır. Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Eurotahvil Pazarlarında 7, 8 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde işlem ve takas yapılmayacak, tatil öncesi gerçekleşen ileri valörlü işlemlerin takası valör tarihinde yapılacaktır.''

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