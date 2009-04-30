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Ekonomi

Borsada 6 ay sonra rekor artış

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,6000, Euro 2,1120 liradan işlem görüyor. Borsa 6 ay sonra ilk kez 31 binin üstünde kapandı

30 Nisan 2009 03:00

İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,6000, Euro 2,1120 liradan işlem görüyor. Borsa 6 ay sonra ilk kez 31 binin üstünde kapandı

Borsa 5.5 ay sonra rekor kırdı (29 Nisan 2009)
 
Piyasa uzmanları, Türk mali piyasalarının dün bir yandan yurt dışı piyasalardaki iyimserlik diğer yandan ise banka bilançolarının olumlu çıkacağına yönelik tahminler nedeniyle oldukça olumlu bir seyir izlediğini hatırlatarak, Dolar/TL kurunun, Euro/Dolar paritesindeki yükselişin de yardımıyla 1.60 seviyesinin altına gerilediğini vurguladı.

Uzmanlar, Asya'da olumlu havanın sürdüğünün gözlendiğini, iç piyasadaki iyimser seyrin bugün de korunduğunu belirterek, ancak, özellikle hisse senedi piyasası için fiyatların geldiği seviyelerin kâr satışı gereksinimine işaret etmesinden dolayı, yurt dışından gelebilecek olumsuz bir haberin mevcut görünümü değiştirebileceğini kaydediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 1.5900, Euro 2.1150 liradan güne başladı. Böylece dolar yaklaşık iki haftalık aradan sonra tekrar 1,6000 liranın altını görmüş oldu. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,6000 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1180 lira olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5830 lira, en yüksek 1,5860 lira, satışta en düşük 1,5900 lira, en yüksek 1,5920 lira olarak belirlendi.

Borsa 6 ay sonra ilk kez 31 binin üstünde kapandı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,94 oranında değer kazandı. Endeksteki son iki günlük artış oranı yüzde 8,44'e ulaştı.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 905,42 puan yükselerek 31.651,81 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,54 oldu.

Böylece Bileşik Endeks 7 Ekim 2008 Salı gününden bu yana ilk kez 31.000 puanın üstünde kapanış yapmış oldu. Endeks, 7 Ekim günü 31.561,87 puandan kapanmıştı.
Bileşik Endeks bu yıl en yüksek kapanışını 30.746,39 puanla dün yapmıştı.

Faiz

2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.45 itibariyle basit getirisi yüzde 12,78, bileşik getirisi yüzde 12,22 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 12,85, bileşik getiri yüzde 12,28 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3306, sterlin-dolar paritesi 1,4853, yen-dolar paritesi ise 97,80 düzeyinde seyrediyor.

Tokyo borsası yükselişle kapandı

Tokyo Borsası, günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre yüzde 3,94 artarak 8.828,26 puan oldu.

Hong Kong'da ve Güney Kore'de de borsalar, yüzde 2,3 değer kazandı.

Asya borsaları, ABD ve Japon ekonomisinde durgunluğun dindiğine ilişkin olumlu veriler nedeniyle yükseldi.

Tayvan'da hükümetin, Çin'den kurumsal yatırımcılara borsada satın almaya izin vereceğini bildirmesi üzerine borsa yüzde 6,7 arttı.

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