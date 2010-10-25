-BORSADA 29 EKİMDE İŞLEM YOK İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda işlem yapılmayacak. Resmi tatil dolayısıyla 28 Ekim 2010 tarihinde İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda sadece 1. seans işlemleri gerçekleştirilecek. 29 Ekim 2010 tarihinde ise Borsada işlem gerçekleştirilmeyecek. Buna göre 26 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası 1 Kasım 2010'da, 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise birleştirilerek 2 Kasım 2010 tarihinde yapılacak.