-BORSADA 2.300 PUANLIK KAYIP İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,76 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 294,21 puan düşerek 60.760,82 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,48 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 2.076,65 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.370,86 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,76 değer yitirdi.