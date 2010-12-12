Borsada 2010 yılının flaşı spor hisseleri

T24 - İMKB’de spor sektörü hisselerinin getirileri göz kamaştırıyor. Yılbaşından bu yana Galatasaray hisseleri yüzde 175, Trabzonspor yüzde 173, Beşiktaş yüzde 97.8, Fenerbahçe ise yüzde 27.7 getiri sağladı.



2010 yılı tamamlanırken sektör getirilerinde spor sektörü hisseleri göz kamaştırıyor. Koca bir yıl geriden kalırken getirilerde ilk dikkat çeken sektörler yeni ekonomi ile spor hisseleri. Yeni ekonomide Datagate ve Armada bilgisayar hisseleri görülürken spor hisseleri 2010 yılında öne çıktı.

Yabancı yatırımcıların spor hisselerinde satış yapmasına rağmen hisselerin prim yapması dikkat çekici. 2010’da takımların, şampiyonluk iddiaları ve projeleri kadar son yapılan TV yayın ihalesinde yayın hakkının çok yüksek fiyatlara satılması değerinin artmasına ciddi katkı yaptı. Yüksek 2010 getirilerinde spor hisselerini tekstil-deri, finansal kiralama, ticaret sektörleri izliyor. Özellikle ticaret sektöründe yabancı payında yükseliş var.



Yabancı payı arttı

Yabancı payının artması bu sektöre olan ilgiyi gösteriyor. Bu açıdan 2011 yılında da izlenecek sektörler arasında gösterilebilir. Performansları diğer dikkat çeken sektör arasında holding, savunma, kimya... gösterilebilir. Bizim asıl dikkat çekmek istediğimiz yabancı payı artmasına rağmen 2010 yılında İMKB performansı zayıf kalmış, diğerlerine göre nispeten düşük prim yapmış sektörler. Bunlar elektrik, turizm, iletişim olarak görülüyor.

Bu sektörler 2010 yılı için izlenebilir. Sigorta sektöründeki yabancı yatırımcı payının düşmesi dikkat çekici. Buna rağmen prim yaptı. Yabancı yatırımcı açısından öncelikle izlenecek sektör elbette bankacılık olacaktır. Yabancı payında yüzde 1.5 oranında bir küçülme var. Prim olarak ortalamaya yakın. Bu durum yabancının alıp sattığı trade yaptığı izlenimini veriyor. 2011 yılında yine bankacılık hisseleri yakından izlenecek.





Lokomotif banka hisseleri

Banka hisseleri yabancı yatırımcılar için vazgeçilmez veya olmazsa olmaz gibi. Bu ilginin nedeni olarak işlem derinliğinin yüksek ve likit oluşu, ortaklık yapısı, bilanço ve temel verilerinin güçlü olması gibi bir çok neden sayılabilir endekse banka hisseleri yön verir önemli ölçüde. Yabancı alacak veya satacak ise banka hisselerini tercih eder. Bunu sadece bir yorum olarak görmek doğru bir yaklaşım değil. Rakamlar ve veriler de bunu söylüyor.

İMKB’nin yukarı yönlü hareket ettiği eylül ayında yabancı yatırımcılar ne almış diye baktığınızda veya kasım ayında İMKB endeksi düşerken ne satmış diye baktığımızda da banka hisseleri ilk sıralarda yer alıyor.

Bu yapı yıllardır böyle sürüyor. Belki uzun bir süre daha yabancıların bankalara olan ilgisi devam edecek. Son günlerde yabancı yatırımcıların banka hisselerinde satış yapması ve BDDK’nin 2011 yılında banka kârlarında azalma beklentisine rağmen 2011 yılını yine bankaları izleyerek geçirebiliriz.









AÇIKLANACAK VERİLER

13 Aralık 2010 Pazartesi

10:00 Türkiye Cari Denge, Ekim (Beklenti: -3,5 Mlr $)

14 Aralık 2010 Salı

12:00 AB Sanayi üretimi, Ekim (Beklenti: 7,8%)

12:00 Almanya Zew Endeksi, Aralık (Beklenti: 4)

15:30 ABD ÜFE, Kasım (Beklenti: 0,5%)

15:30 ABD Perakende satışlar-Otomotiv hariç Kasım

15:30 ABD Perakende Satışlar, Kasım (Beklenti: 0,60%)

21:15 ABD FED Faiz kararı (Beklenti: 0,25%)

15 Aralık 2010 Çarşamba

10:00 Türkiye İşsizlik oranı, Eylül

10:00 Türkiye Merkezi Yönetim Bütçesi FDF, Kasım

14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları

15:30 ABD Tüfe, Kasım (Beklenti: 0,20%)

15:30 ABD NY FED Sanayi Endeksi, Aralık (Beklenti: 4)

16:15 ABD Sanayi Üretimi, Kasım (Beklenti: 0,30%)

16:15 ABD Kapasite Kullanımı, Kasım (Beklenti: 75,0%)

16 Aralık 2010 Perşembe

10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi, Kasım

11:00 AB PMI Sanayi Endeksi-Öncü, Aralık (Beklenti: 55,2)

11:00 AB PMI Hizmet Endeksi-Öncü, Aralık (Beklenti: 55,3)

15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 425 Bin)

15:30 ABD Konut Başlangıçları, Kasım (Beklenti: 6,0%)

15:30 ABD İnşaat İzinleri, Kasım (Beklenti: 1,1%)

17:00 ABD Philadelphia Fed İm. End., Aralık (Beklenti: 14,1)

19:00 Türkiye MB Faiz Kararı (Beklenti: 7,00%)

17 Aralık 2010 Cuma

11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi, Aralık (Beklenti: 109)

17:00 ABD Öncü göstergeler, Kasım (Bk,1,10%)









Piyasalar Avrupa zirvesine odaklanacak

Yurtdışı piyasalardaki volatilite göz kamaştırıyor. Bol paranın yarattığı iyimserlik gerginliğin zirvede kalmasına engel olamıyor. Olası bir sıcak para hareketi piyasaların nabzının sürekli yüksek olmasına neden oluyor. Geçtiğimiz hafta İrlanda ve Macaristan’ın düşen notları moralleri bozdu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Macaristan'ın kredi notunu iki kademe indirerek "Baa1"den yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üstü olan "Baa3"e çekti. Fitch ise, İrlanda'nın kredi notunu "A+"dan "BBB+"ya indirdi, görünümü ise "durağan" olarak açıkladı. Buna bağlı olarak hafta boyunca Euro zayıf bir seyir izledi. Olumlu haberler ise Amerikadan geldi.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin ekonominin alınan tedbirlere tepki vermemesi ve yüksek işsizliğin devam etmesi halinde 600 milyar dolarlık Hazine tahvili alımının artırılabileceğini söylemesi ABD borsalarında çıkışı beraberinde getirdi. Ayrıca ABD Başkanı Barack Obama, bir önceki başkan George W. Bush'un döneminde getirilen vergi indirimlerinin süresinin iki yıl uzatılması konusunda Cumhuriyetçilerle anlaşma sağlandığını açıkladı. Kısa vade için piyasaları rahatlatan bu gelişmeler ABD borsalarında çıkışı getirdi. yandan Avrupa’da hareketlilik son hızı ile sürüyor.



Avrupa Birliği ülkeleri maliye bakanları, İrlanda'ya 85 milyar Euroluk mali yardım paketini resmen onayladı. Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, AB ortak devlet tahvillerine karşı olduklarını açıkladı.



Gelişmelere baktığımızda Euro ülkeleri içinde krizle ortak baş edebilmek konusunda görüş birliği yok ve her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Euro bölgesindeki sorunlar giderek büyüyor ve tek başına Avrupa Merkez Bankası’nın altından kalkabileceği gibi de değil. Bu nedenle önümüzdeki aylarda Avrupa ekonomilerindeki sarsıntıları ve kriz ortamını konuşmaya devam edeceğiz.



Bankaların kararları izlenecek

Bu hafta düzenlenecek AB Zirvesi’nden alınacak ekonomiye ilişkin kararlar merakla izlenecek; ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın toplantısından sonra yapılacak açıklamalar da ilgi ile bekleniyor. Gelecek hafta izlenmesi gereken önemli veriler açıklanacak. Bunlar ekim ayı ödemeler dengesi, kasım ayı bütçesi ve eylül dönemi işsizlik verileri. Bunun yanısıra 14 Aralık’ta FED faiz kararı ve 16 Aralık’ta Merkez Bankası’nın PPK toplantısı var. Toplantılar sonrası yapılacak açıklamalar önemli olacak.



Burçelik bir haftada yüzde 94.63 değer kazandı. Şirket bedelsiz sermaye artırımına gidiyor. Burçelik'in 648 bin TL olan mevcut çıkarılmış sermayesi sermaye artırımı sonrasında 8 milyon 424 bin TL olacak. Sermaye artırım oranı yüzde 1.200 olacak. Şirket sermaye artırımı için 2 Aralık 2010 tarihinde SPK'ya başvuruda bulundu. Bu hafta Burçelik dışında yüzde 30'un üzerinde kazandıran 3 hisse senedi var. Bu hisseler; Gediz İplik, Taksim Yat. Ortaklığı ve Akmerkez GMYO.





Yabancı satışı iyimserliği bozdu

Dış piyasalara bağlı hareket eden iç piyasalar olumsuz ayrışma gösterdi. Yıl sonu rallisinin tartışıldığı bir ortamda banka hisseleri öncülüğünde gelen yabancı satışları moralleri bozdu. İMKB endeksi haftalık bazda yüzde 3.14 düşerek 64.759 seviyesine gerilerken Ekonomist volatilite endeksi E-VEX 200 haftayı yüzde 24.13 seviyesinden tamamladı. Satışlar yabancı fonlardan geldi. “Direnç seviyelerinde kâr satışları gelebilir” görüşümüzü bu hafta için “Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de endeksin bir süre kâr satışları ve düzeltmenin etkisinde kalabileceği” şeklinde güncelliyoruz.





BORSA

64.000 seviyesi önemli

Endekste devam eden düzletme hareketiyle destek seviyeleri öne çıktı. İlk önemli destekler 64.500-64.000 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. 64.000’in altında destekler 62.000-61.000’de. Dirençler ise 67.500 ve 68.500 seviyelerinde. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar gelebilir.





DÖVİZ

Tepki yükselişi sürüyor

Piyasalarda yabancı çıkışı olarak yorumlanan satışların doğal yansıması olarak döviz kurlarında tepki yükselişi devam ediyor. ABD Dolarının son günlerde dış piyasalarda değer kazanmasının da etkisi var. Ancak sınırlı bir tepkiden söz etmek mümkün. İlk dirençler 1.510 ve 1.530-1.536’da. Euro/TL paritesinde İlk destek 1.955-1.944, ilk direnç 2 sviyesinde.





FAİZ

Yatay hareket sürüyor

Faizde yatay hareket gözleniyor. Bu hafta 16 Aralık’ta Merkez Bankası’nın PPK toplantısı var. Toplantılar sonrası yapılacak açıklamalar önemli olacak. Yüzde 7.5 seviyesi kritik. Kısa vadede faizlerde 7.5-7.8 bandında dalgalanma gözlenebilir. 7.8 seviyesinin aşılması halinde 7.77-7.84 izlenebilir. Bu hafta yatay hareketler gözlenecek.





ALTIN

Çıkış hareketi ivme kaybediyor

Çıkış hareketi devam etmekle birlikte kâr satışlarının sıklaşması ve çıkış açısının düşmesi çıkış trendinin devam etmekle birlikte ivme kaybettiği görüşünü ortaya çıkarıyor. İlk destek ise 1.370 seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketinin devamı beklenebilir. Sonraki destekler 1.330-1.315 seviyelerinde. Dirençler ise 1.415-1.420 seviyelerinde.





DIŞ PİYASALAR

Olumlu seyir devam ediyor

Dış piyasalarda olumlu seyir devam ediyor. Euro Bölgesi’ndeki ülke borç riskleri devam etmesine rağmen ABD kaynaklı gelişmelerin etkisi öne çıktı. FED’in tahvil alımlarının genişleyebileceği açıklamalarının ardından vergi konusundaki teşviklerin uzatılmasından söz edilmesi iyimserliğin devamında etkili olan gelişmeler. Ancak global ekonomideki toparlanmanın yavaşlaması ve Euro Bölgesi sorunları iyimserliği daha temkinli hale getiriyor. Bu görünümün yıl sonuna kadar devam etme olasılığı yüksek.





AMERİKA

11.450 önemini koruyor

Çıkış trendi sürüyor. İlk direnç 11.450 seviyesinde bulunurken bu seviyelerde satışlar görülebilir. Sonraki dirençler 11.700-11.800 seviyelerinde. Kısa vadede ilk destekler ise 11.200 ve 11.000 seviyelerinde bulunuyor.





BREZİLYA

Tepki zayıf kaldı, satış baskısı sürüyor

Kâr satışları satış baskısına dönüşmüş durumda. Dirençler 70.000-70.600 seviyelerinde görülüyor. İlk destek ise 67.100 seviyesinde. Bu seviyenin altında satışların devamı beklenebilir. Sonraki destekler 65.000-64.000 olarak görülüyor.





JAPONYA

Tepki çıkışı gücünü koruyor

Tepki hareketi satış denemelerine rağmen gücünü koruyor. İlk dirençler 10.350-10.400 seviyelerinde. Bu seviye kısa dönem için güç kazanmış durumda. Sonraki direnç 10.700 ’de. Destekler 10.100 ve 10.000 ’de bulunuyor.





ALMANYA

Kâr satışları görülebilir

Çıkış trendi devam etmekle birlikte ivme kaybetmeye başladı. Destekler 6.940 seviyesinde. Bu seviyelerin altında daha önemli destek 6.800-6.750 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 7.000 ve 7.200 seviyelerinde. 7.200 daha önemli.





