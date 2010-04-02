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Ekonomi

Borsada 2010 rekoru

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi 58.059,86 puana ulaşarak 2010 yılı rekoruyla günü tamamladı.

02 Nisan 2010 03:00

T24-  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi 58.059,86 puana ulaşarak 2010 yılı rekoruyla günü tamamlamadı.


İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 148,65 puan artarak 58.059,86 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,26 oldu.


İlk seanstaki 203,00 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamanında 351,65 puan yükseldi.


Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,61 değer kazandı.

Borsada 2010 yılının bundan önceki kapanış rekoru 57.708,21 puanla dünkü kapanışta kırılmıştı.

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