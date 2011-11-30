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Ekonomi

Borsa yüzde 5'e yakın değer kazandı İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 19:45

-Borsa yüzde 5'e yakın değer kazandı İSTANBUL (A.A) - 30.11.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 2.424,98 puan ve ortalama yüzde 4,66 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.520,72 puan artarak 54.517,76 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,87 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 904,26 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.424,98 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 4,66 değer kazandı. Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8280 liradan alınan dolar 1,8330 liradan, 2,4630 liradan alınan avro 2,4690 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8540 lira olan dolar güne 1,8550 liradan, 2,4710 lira olan avro 2,4680 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8150 lira, en yüksek 1,8260 lira, satışta en düşük 1,8290 lira, en yüksek 1,8340 lira seviyesinde işlem görüyor.

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