Borsa yüzde 3.4 yükseldi

Piyasalar yeni haftaya iyi başladı. Asya ve Avrupa borsalarında artışlar yüzde 5’i aştı. İMKB yüzde 3.45 yükselirken, dolar yeniden 1,51’in üzerine çıktı.



Piyasalar yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Asya ve Avrupa borsalarında yükselişler görülürken, İMKB günü 3.54 yükselişle kapattı. İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde dolar 1,5120, Euro 2,0180 YTL’den işlem gördü.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,4880 YTL, Euro 2,0020 YTL'den haftaya başlamış, serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5150 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0350 YTL olmuştu. Dolar cuma günü bir ara ulaştığı 1,5388 YTL ile Eylül 2006’dan bu yana en yüksek düzeyine erişmişti.



İMKB'de günlük artış 3,54



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,45 değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 173,57 puan artarak 26.763,55 puandan kapandı. Borsa endeksi günün tamamında 893,38 puan yükseldi.



Geçen haftayı kayıpla kapatan İMKB de güne iyi başladı. İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta da Cuma günkü ikinci seans kapanışına göre 719,81 puan artarak 26.589,98 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,78 değer kazandı.



Cuma günü 25.870,17 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 538,31 puan artarak 26.408,48 puandan başladı. İlk yarıyı 26.180,73 puandan geçen endeks, en düşük olarak 25.854,97 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 26.683,41 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 1.166,34 puan artarak 35.542,16 puana, sanayi endeksi 170,50 puan artarak 22.105,57 puana ve hizmetler endeksi 871,95 puan artarak 21.687,63 puana yükseldi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 3,39 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 0,78 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 4,19 oranında değer kazandı.



Birinci seansta işlem gören toplam 312 hisse senedinden 239'u değer kazandı, 32'si değer kaybetti, 41 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 722 milyon 328 bin 801 YTL'lik işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, İş Bankası (C), Akbank, Vakıfbank ve Halkbank oldu.



Avrupa borsaları yükseldi



Avrupa borsaları küresel krizin hafifleyebileceği beklentisinin artması nedeniyle güne yükselişle başladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet’nin, banka olarak piyasalardaki güveni tesis etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu açıklaması sonrasında Avrupa borsalarında yüzde 2’nin üzerinde artışlar yaşandı.



Londra'da borsa yüzde 1,21, Paris CAC 40 Endeksi yüzde 1,06 Almanya'da DAX Endeksi de yüzde 1,39 yükseldi.



Öte yandan, Brüksel'de borsa yüzde 1,52, Madrid'de yüzde 1,61 değer kazandı.



Asya borsalarında haftanın ilk günü artışlar görüldü.



Tokyo borsası günü yükselişle tamamladı



Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre yüzde 3,6 artarak 9.005,59 puan oldu. Hong Kong Borsası’nda yüzde 5’i aşan yükseliş yaşandı.



Öte yandan, Asya'nın en büyük dördüncü ekonomisi Güney Kore'de hükümetin küresel mali krize karşı tedbirler almasının ardından borsa yüzde 2,3 arttı.



Avustralya'da endeks yüzde 4'den fazla yükselirken, Yeni Zelanda ve Singapur'da da borsa değer kazandı.



New York Borsası güne yükselişle başladı



Borsanın açılışında, Cuma gününe göre, Dow Jones Sanayi Endeksi 114,61 puan artarak 8.966,83 puan oldu.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de açılışta yüzde 1,08 (18,44 puan) değer kazanarak 1.729,73 puana ulaştı.



