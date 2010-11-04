-BORSA YÜZDE 3,35 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,35 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 1.216,28 puan artarak 70.905,39 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,75 oranında yükseldi. İlk seanstaki 1.084,48 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.300,76 puan arttı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,35 değer kazandı.