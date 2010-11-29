-BORSA YÜZDE 3,14 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 29.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,14 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.093,26 puan düşerek 64.072,16 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,68 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 982,32 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.075,58 puan düştü. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,14 değer yitirdi.