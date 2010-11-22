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Ekonomi

BORSA YÜZDE 2,96 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A)

22 Kasım 2010 19:49

-BORSA YÜZDE 2,96 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,96 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 2.077,58 puan azalarak 67.926,47 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,97 oranında geriledi. İlk seanstaki 5,98 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 2.071,60 puan azaldı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,96 değer kaybetti.

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