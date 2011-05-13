-BORSA YÜZDE 2,93 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,93 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.109,14 puan düşerek 64.585,22 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,69 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 840,77 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.949,91 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,93 değer yitirdi. Böylece İMKB 100 Endeksi 31 Mart 2011 Perşembe gününden bu yana ilk kez 64.000 puan seviyelerinden kapanış yapmış oldu. Endeks 31 Mart Perşembe günü 64.434,54 puandan kapanmıştı. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5880 liradan alınan dolar 1,5910 liradan, 2,2590 liradan alınan avro 2,2640 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5820 lira olan dolar güne 1,5790 liradan, 2,2440 lira olan avro 2,2500 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5830 lira, en yüksek 1,5855 lira, satışta en düşük 1,5900 lira, en yüksek 1,5925 lira seviyesinde işlem görüyor.