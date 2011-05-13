T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

BORSA YÜZDE 2,93 DEĞER YİTİRDİ  İSTANBUL (A.A)

13 Mayıs 2011 20:58

-BORSA YÜZDE 2,93 DEĞER YİTİRDİ  İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,93 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.109,14 puan düşerek 64.585,22 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,69 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 840,77 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.949,91 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,93 değer yitirdi. Böylece İMKB 100 Endeksi 31 Mart 2011 Perşembe gününden bu yana ilk kez 64.000 puan seviyelerinden kapanış yapmış oldu. Endeks 31 Mart Perşembe günü 64.434,54 puandan kapanmıştı.   -DOLAR YÜKSELDİ-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5880 liradan alınan dolar 1,5910 liradan, 2,2590 liradan alınan avro 2,2640 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5820 lira olan dolar güne 1,5790 liradan, 2,2440 lira olan avro 2,2500 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5830 lira, en yüksek 1,5855 lira, satışta en düşük 1,5900 lira, en yüksek 1,5925 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24