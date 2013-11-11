Borsa yüzde 2,5’e yakın değer kaybetti

ABD ekonomisinden gelen son verilerin Fed'in tahvil alımlarını azaltacağına ilişkin endişeleri tetiklemesi, gelişmekte olan piyasalar üzerinde baskı yaratırken, Borsa İstanbul'da Cuma günü gözlenen yoğun satışlar devam etti ve endeks günü yüzde 2.41 kayıpla 72,139.95 puandan tamamladı. Dolar ise yüzde 0,12'lik değer artışı ile günü 2,04 liradan kapadı.

Bankacılık endeksi yüzde 2.29 düşüş yaşarken, Yapı Kredi hisseleri bankadan toplamda 103.2 milyon lira vergi cezası talep edildiği haberiyle yüzde 3.27 değer kaybetti.

Fatih Projesi kapsamındaki tablet alım ihalesinde en düşük teklifi Vestel verirken, şirketin hisseleri günü yüzde 5.32 yükselişle 1.98 liradan kapattı.

Global piyasalar

ABD'de güçlü toparlanma yaşandığına ilişkin işaretler global hisse senedi piyasalarına destek verirken, bu sinyallerin Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya teşvik edeceği endişeleri ise gelişmekte olan piyasalar üzerinde baskı yarattı. Avrupa borsaları BIST kapanışı itibariyle yüzde 0.4 yükseliş kaydederken, ABD borsalarında yatay seyir gözleniyor. Gelişmekte olan hisse senedi piyasaları ise BIST kapanışı itibariyle yüzde 0.23 kayıpta.