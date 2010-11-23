-BORSA YÜZDE 2,34 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,34 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.061,84 puan azalarak 66.335,42 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,58 oranında geriledi. İlk seanstaki 529,21 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.591,05 puan azaldı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,34 değer kaybetti. Endeksin son iki günlük düşüşü 3.662,65 puan ve yüzde 5,23'e ulaştı.