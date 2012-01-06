-Borsa yüzde 2,00 değer kaybetti İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.022,05 puan ve ortalama yüzde 2,00 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.124,70 puan azalarak 50.182,53 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,19 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 102,65 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.022,05 puan geriledi. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8740 liradan alınan dolar 1,8790 liradan, 2,3840 liradan alınan avro 2,3890 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8850 lira olan dolar güne 1,8840 liradan, 2,4390 lira olan avro 2,4100 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8730 lira, en yüksek 1,8760 lira, satışta en düşük 1,8790 lira, en yüksek 1,8830 lira seviyesinde işlem görüyor.