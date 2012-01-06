T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa yüzde 2,00 değer kaybetti   İSTANBUL (A.A)

06 Ocak 2012 20:09

-Borsa yüzde 2,00 değer kaybetti   İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.022,05 puan ve ortalama yüzde 2,00 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.124,70 puan azalarak 50.182,53 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,19 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 102,65 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.022,05 puan geriledi. -Dolar/avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8740 liradan alınan dolar 1,8790 liradan, 2,3840 liradan alınan avro 2,3890 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8850 lira olan dolar güne 1,8840 liradan, 2,4390 lira olan avro 2,4100 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8730 lira, en yüksek 1,8760 lira, satışta en düşük 1,8790 lira, en yüksek 1,8830 lira seviyesinde işlem görüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24