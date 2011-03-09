-BORSA YÜZDE 1,93 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,93 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 771,58 puan artarak 62.483,83 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,25 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 410,60 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.182,18 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,93 değer kazandı. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5820 liradan alınan dolar 1,5850 liradan, 2,1990 liradan alınan avro 2,2040 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5960 lira olan dolar güne 1,5950 liradan, 2,2150 lira olan avro 2,2140 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5770 lira, en yüksek 1,5810 lira, satışta en düşük 1,5840 lira, en yüksek 1,5870 lira seviyesinde işlem görüyor.