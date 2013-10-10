Borsa, yüzde 1,5 yükseldi, Dolar günü 1,97'den kapadı

BIST 100 Endeksi günü yüzde 1,5 yükselişle 75 bin puanın üzerinde tamamladı. Dolar ise günü 0,01 değer kaybı ile 1,97 TL'den kapadı.

ABD bütçe görüşmelerinde ilerleme sağlandığına yönelik sinyallerin artması yurtdışı hisse senedi piyasalarında risk iştahını desteklerken, içeride de ekonomi yönetiminin aldığı kararlar sonrası ilk etkiyi sindiren bankacılık hisselerindeki tepki alımlarla BIST 100 XU100 yüzde 1,55 yükseliş kaydetti.

BIST 100 endeksi günü 75 bin 639 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi Garanti Bankası GARAN hisseleri öncülüğündeki artışla yüzde 1,92 yükseldi. En yüksek hacime sahip olan Garanti Bankası yüzde 2,1 artış kaydetti.

Yabancı yatırımcı alımlarının gözlendiği Erdemir hisseleri de yüzde 4,68 yükselişle günü tamamlarken, Mutlu Akü hisseleri ana ortağının hisse satışının etkisiyle yüzde 22 yükselişle günün en çok artış kaydeden hissesi oldu.