-BORSA YÜZDE 1,30 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,30 oranında değer kaybetti. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 17,47 puan azalarak 67.874,68 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,03 oranında değer kaybetti. İlk seanstaki 878,14 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 895,61 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,30 değer kaybetti.