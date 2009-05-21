Borsa yüzde 1,19 oranında değer yitirdi!

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 195,13 puan düşerek 34.944,57 puan seviyesinde açıldı.



Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,56 oranında değer yitirdi.



Birinci seans...



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi birinci seansın ilk yarısında geriledi. Endeks, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 102,74 puan düşerek 35.036,96 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,29 değer yitirdi.



İlk bölümde işlem hacmi ise 1 milyar 99 milyon TL olarak gerçekleşti.



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. Seans kapanışına göre 58,73 puan artarak 35.198,43 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,17 değer kazandı.



İkinci seans...



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 27,21 puan artarak 35.225,64 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,08 oranında değer

kazandı.



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansın ilk yarısını, birinci seans kapanışına göre 310,22 puan düşerek 34.888.21 puandan geçti. Hisse senetleri, birinci seans kapanışına göre yüzde 0,88 oranında değer yitirdi.



Kapanış...



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,19 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 477,88 puan düşerek 34.720,55 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 1,36 oldu. İlk seanstaki 58,73 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 419,15 puan geriledi.

Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,19 değer yitirdi.



Dolar 1,5330, Euro 2,1000

liradan güne başladı



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5330, Euro 2,1000 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5280 liradan alınan dolar 1,5330 liradan satılıyor. 2,0950 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 2,1000 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5280 lira, Euronun satış fiyatı ise 2,1020 lira olmuştu.



Bankalararası piyasada

dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satiştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5330 lira, en yüksek 1,5360 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar kotasyonları saat 09.05 itibarıyla alışta en düşük 1,5270 lira, en

yüksek 1,5290 lira, satışta en düşük 1,5330 lira, en yüksek 1,5360 lira seviyesinde işlem görüyor.

