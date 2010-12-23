-BORSA YÜZDE 1,19 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,19 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 579,88 puan artarak 66.218,98 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,88 oranında artış gösterdi. Böylece endeks 14 Aralık'tan bu yana ilk kez 66.000 puanın üstünde bir kapanış yapmış oldu. İlk seanstaki 198,88 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 778,76 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,19 değer kazandı.