-BORSA YÜZDE 1,18 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,18 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 859,17 puan artarak 69.250,14 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,26 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 49,27 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 809,90 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,18 değer kazandı. -DOLAR DEĞİŞMEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5160 liradan alınan dolar 1,5190 liradan, 2,2500 liradan alınan avro 2,2540 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5190 lira olan dolar güne 1,5220 liradan, 2,2510 lira olan avro 2,2590 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5130 lira, en yüksek 1,5150 lira, satışta en düşük 1,5190 lira, en yüksek 1,5230 lira seviyesinde işlem görüyor.