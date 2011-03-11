-BORSA YÜZDE 0,97 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,97 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 776,88 puan artarak 63.781,67 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,23 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 164,43 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 612,45 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,97 değer kazandı. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5830 liradan alınan dolar 1,5860 liradan, 2,1860 liradan alınan avro 2,1910 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5830 lira olan dolar güne 1,5880 liradan, 2,2190 lira olan avro 2,1930 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5820 lira, en yüksek 1,5850 lira, satışta en düşük 1,5880 lira, en yüksek 1,5910 lira seviyesinde işlem görüyor.