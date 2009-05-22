İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 34,49 puan artarak 34.755,04 puan seviyesinde açıldı.



Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,10 oranında değer kazandı.



Borsa ilk yarıda yükseldi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, birinci seansın ilk yarısında yükseldi. Endeks, seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünü, önceki ikinci seans kapanışına göre 180,29 puan artarak 34.900,84 puandan geçti. Hisse senetleri bu seviyede ortalama yüzde 0,52 değer kazandı.



Birinci seans 35.097,08 puandan kapandı



İlk bölümde işlem hacmi ise 634,8 milyon lira olarak gerçekleşti.



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, pazartesi günü 2. Seans kapanışına göre 376,53 puan artarak 35.097,08 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,08 değer kazandı.



İkinci seans...



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansa, önceki kapanışa göre 40,59 puan düşerek 35.056,49 puandan başladı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,12 oranında değer

yitirdi.



Borsa endeksi

düşüşe devam ediyor



İMKB Bileşik Endeksi ikinci seansın ilk yarısını, birinci seans kapanışına göre 76,50 puan düşerek 35.020.58 puandan geçti. Hisse senetleri, birinci seans kapanışına göre yüzde 0,22 oranında değer yitirdi.



Borsa yüzde 0,85 değer kazandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,85 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 82,58 puan düşerek 35.014,50 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,24 oldu.



İlk seanstaki 376,53 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 293,95 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,85 değer kazandı.









Dolar 1,5350,

Euro 2,1300 lira ile güne başladı



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5350, Euro 2,1300 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5300 liradan alınan dolar 1,5350 liradan satılıyor. 2,1250 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 2,1300 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5380 lira, Euronun satış fiyatı ise 2,1160 lira olmuştu.



KAPALIÇARŞI'DA DÖVİZ



Kapanış saatlerinde dolar 1,5380 lira

Avro 2,1500 lira oldu



İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5380 lira, avronun satış fiyatı 2,1500 lira oldu.



Ppiyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5350 liradan alınan dolar 1,5380 liradan, 2,1460 liradan alınan avro ise 2,1500 liradan satılıyor. Serbest piyasada dün kapanışta 1,5380 lira olan dolar güne 1,5350 liradan, 2,1160 lira olan avro güne 2,1300 liradan başlamıştı.



