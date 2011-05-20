-BORSA YÜZDE 0,68 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,68 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 204,36 puan düşerek 63.298,58 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,32 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 230,22 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 434,58 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,68 değer yitirdi. -DOLAR YÜKSELDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5830 liradan alınan dolar 1,5860 liradan, 2,2540 liradan alınan avro 2,2590 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5850 lira olan dolar güne 1,5770 liradan, 2,2520 lira olan avro 2,2580 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5860 lira, en yüksek 1,5900 lira, satışta en düşük 1,5920 lira, en yüksek 1,5960 lira seviyesinde işlem görüyor.