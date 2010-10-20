-BORSA YÜZDE 0,68 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,68 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 550,58 puan düşerek 69.364,54 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,79 oranında geriledi. İlk seanstaki 76,37 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 474,21 puan düştü. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,68 değer yitirdi.