-BORSA YÜZDE 0,48 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,48 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 19,88 puan artarak 62.806,94 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,03 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 325,54 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 305,66 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,48 değer yitirdi. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5770 liradan alınan dolar 1,5800 liradan, 2,2940 liradan alınan avro 2,2990 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5890 lira olan dolar güne 1,5860 liradan, 2,2970 lira olan avro 2,2930 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5730 lira, en yüksek 1,5760 lira, satışta en düşük 1,5800 lira, en yüksek 1,5830 lira seviyesinde işlem görüyor.