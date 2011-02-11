-BORSA YÜZDE 0,48 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,48 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 653,64 puan artarak 64.730,35 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,02 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 344,82 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 308,82 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,48 değer kazandı.