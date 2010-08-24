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Ekonomi

BORSA YÜZDE 0,45 DEĞER YİTİRDİ   İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 20:41

-BORSA YÜZDE 0,45 DEĞER YİTİRDİ   İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,45 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 172,70 puan artarak 58.623,20 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,30 oldu. İlk seanstaki 439,96 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 267,26 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,45 değer yitirdi.

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