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Ekonomi

BORSA YÜZDE 0,44 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A)

23 Eylül 2010 20:38

-BORSA YÜZDE 0,44 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,44 oranında değer yitirdi. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 657,63 puan artarak 64.192,60 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,04 oldu. İlk seanstaki 944,21 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 285,54 puan geriledi.      Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,44 değer yitirdi.

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