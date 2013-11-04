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Ekonomi

Borsa yüzde 0,35 geriledi, Dolar 2,01 lira oldu

Dolar günü yüzde 0,02'lik değer artışı ile 2,01'den kapadı

04 Kasım 2013 21:57

Fed beklentilerinin fiyatlanmasıyla gelişmekte olan piyasalarda zayıflık gözlenirken, BIST 100 yüzde 0.35 geriledi. Dolar ise günü yüzde 0,02'lik değer artışı ile 2,01'den kapadı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programına ilişkin beklentileri fiyatlayan gelişmekte olan piyasalar, haftaya zayıf bir başlangıç yaparken, gün içinde yatay seyir izleyen BIST-100 XU100 kapanışa doğru hafif eksiye geçti.

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine de önemli bir tepki vermeyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0.35 düşüşle 76,234.16 puandan tamamladı.

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