-BORSA YÜZDE 0,32 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,32 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 181,98 puan artarak 63.482,21 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,29 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 19,91 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 201,79 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,32 değer kazandı. -DOLAR DEĞİŞMEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5830 liradan alınan dolar 1,5860 liradan, 2,2160 liradan alınan avro 2,2210 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5860 lira olan dolar güne 1,5980 liradan, 2,2120 lira olan avro 2,2260 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5800 lira, en yüksek 1,5830 lira, satışta en düşük 1,5860 lira, en yüksek 1,5890 lira seviyesinde işlem görüyor.