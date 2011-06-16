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Ekonomi

BORSA YÜZDE 0,29 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A)

16 Haziran 2011 20:48

-BORSA YÜZDE 0,29 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,29 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 459,42 puan artarak 61.116,74 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,76 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 281,60 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 177,82 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,29 değer kazandı. -DOLAR 1,6000 LİRA SEVİYESİNİ AŞTI- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,6080 liradan alınan dolar 1,6110 liradan, 2,2750 liradan alınan avro 2,2800 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5960 lira olan dolar güne 1,6150 liradan, 2,2830 lira olan avro 2,2800 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,6050 lira, en yüksek 1,6080 lira, satışta en düşük 1,6120 lira, en yüksek 1,6150 lira seviyesinde işlem görüyor.

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