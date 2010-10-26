-BORSA YÜZDE 0,25 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 26.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,25 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 216,77 puan artarak 70.746,73 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,31 oranında yükseldi. İlk seanstaki 393,88 puanlık azalış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 177,12 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,25 değer kaybetti.