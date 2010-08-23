-BORSA YÜZDE 0,24 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,24 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 199,51 puan artarak 58.890,46 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kazancı yüzde 0,34 oldu. İlk seanstaki 58,98 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 140,53 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,24 değer kazandı.