-BORSA YÜZDE 0,24 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 07.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,24 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 423,78 puan düşerek 67.873,47 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,62 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 585,15 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 161,37 puan çıktı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,24 değer kazandı.