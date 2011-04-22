-BORSA YÜZDE 0,18 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,18 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 178,20 puan artarak 68.691,77 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,26 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 52,02 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 126,17 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,18 değer kazandı. -DOLAR ARTTI- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5150 liradan alınan dolar 1,5180 liradan, 2,2040 liradan alınan avro 2,2090 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5170 lira olan dolar güne 1,5220 liradan, 2,2110 lira olan avro 2,2190 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5120 lira, en yüksek 1,5150 lira, satışta en düşük 1,5180 lira, en yüksek 1,5220 lira seviyesinde işlem görüyor.