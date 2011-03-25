-BORSA YÜZDE 0,17 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,17 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 563,72 puan düşerek 64.247,00 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,87 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 454,86 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 108,86 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,17 değer yitirdi. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5490 liradan alınan dolar 1,5520 liradan, 2,1910 liradan alınan avro 2,1960 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5540 lira olan dolar güne 1,5520 liradan, 2,2010 lira olan avro 2,2030 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5470 lira, en yüksek 1,5500 lira, satışta en düşük 1,5540 lira, en yüksek 1,5570 lira seviyesinde işlem görüyor.