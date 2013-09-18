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Ekonomi

Borsa yüzde 0,16 düştü, dolar günü 2,00'dan kapadı

Dolar kapanışta yüzde 0,32 değer kaybederek 2,00'dan günü kapadı

18 Eylül 2013 21:36

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programına ilişkin kararı öncesi beklemeye geçen piyasalarda bugün yatay seyir gözlenirken; Türk hisse senetleri piyasası da dar bantta seyir sonrası yatay kapandı. Dolar ise kapanışta yüzde 0,32 değer kaybederek 2,00'dan günü kapadı.

BIST 100 endeksi XU100 günü yüzde 0.16 düşüşle 74 bin 660 puanda tamamladı. Bankacılık endeksi XBANK de yüzde 0.09 kayıpla kapandı.

Bugün açıklanacak Fed kararına yönelik, çok sayıda yatırımcı hâlâ aylık 85 milyar dolar seviyesinde olan tahvil alımlarının 10 milyar dolar azaltılarak 75 milyar dolara çekilmesi ve faizlerin bulunduğu sıfıra yakın seviyede tutulması yönünde bir aksiyon bekliyor.

Tahvil alımlarının yavaş bir biçimde azaltılmasının borsaya destek sağlaması; Fed'in tahvil alımlarını azaltmada daha agresif bir yaklaşım sergilemesi halinde ise, piyasaların faiz oranlarının da yakın zamanda yükselmesi olasılığını fiyatlandırabileceği belirtiliyor.

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