-BORSA YÜZDE 0,15 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,15 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 27,32 puan düşerek 66.822,14 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,04 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 129,79 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 102,47 puan çıktı. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,15 değer kazandı.