-BORSA YÜZDE 0,12 DEĞER KAYBETTİ İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,12 oranında değer kaybetti. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 566,09 puan azalarak 70.923,84 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,79 oranında geriledi. İlk seanstaki 483,12 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 82,98 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,12 değer kaybetti.