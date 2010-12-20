-BORSA YÜZDE 0,04 DEĞER YİTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,04 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 834,26 puan artarak 63.501,58 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,33 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 856,86 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 22,60 puan düştü. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,04 değer yitirdi.