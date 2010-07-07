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Ekonomi

BORSA YÜZDE 0,02 DEĞER KAZANDI   İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2010 20:58

-BORSA YÜZDE 0,02 DEĞER KAZANDI   İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 753,46 puan artarak 56.798,55 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 1,34 oldu. İlk seanstaki 742,66 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 10,08 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,02 değer kazandı.

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