-BORSA YÜZDE 0,02 DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 2,50 puan azalarak 65.985,76 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta kayda değer bir değişim göstermedi. İlk seanstaki 15,10 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 12,60 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,02 değer kazandı.