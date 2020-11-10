Borsa, yüzde 0,93 yükseldi, dolar 8,15 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,218 ve 1,244 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.93 artışla 1,243.00 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.61 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.07 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.03 eksideydi.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır" dedi ve ekledi:



"Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerini



gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."



Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- Dolar en düşük 8.0372 lira ve en yüksek 8.3887 lirayı gördükten sonra, 8.15 – 8.16 lira aralığında,



- Euro en düşük 9.4898 lira ve en yüksek 9.9237 lirayı gördükten sonra, 9.64 – 9.65 lira aralığında,



- Dterlin en düşük 10.5949 lira ve en yüksek 10.0569 lirayı gördükten sonra 10.82 – 10.83 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.18069 - 1.18388 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18249 düzeyindeydi.



Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) yurt dışında toplam 1 milyar dolar ya da döviz cinsinden eşit tutara kadar tahvil ihracı kararı aldı. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ihraç veya ihraçların azami 10 yıl vadeli olacağı belirtildi.



