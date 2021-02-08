Borsa, günü yüzde 0,51 yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik en çok kaybettiren ise yüzde 2,17 ile spor oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini belirtti.