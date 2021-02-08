T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,51 yükselişle kapattı

08 Şubat 2021 18:24

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kazanarak günü 1.534,91 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,74 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,75 ile madencilik en çok kaybettiren ise yüzde 2,17 ile spor oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışıyla küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendiğini belirtti.

borsaborsa istanbulborsa kapanışekonompara
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24