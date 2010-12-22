-BORSA YÜKSELİŞLE KAPANDI İSTANBUL (A.A) - 22.12.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,96 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 80,35 puan artarak 65.440,22 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,12 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 540,23 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 620,58 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,96 değer kazandı.