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Ekonomi

Borsa yükselişle kapandı, Dolar 2,06'yı aştı

Fed'in tahvil alımlarından ne zaman çekileceğine dair spekülasyonlarla yükselen dolar, içeriden gelen verilerle 2,06'yı aştı

13 Kasım 2013 22:36

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi XU100 günü hafif yükselişle kapattı. Fed'in tahvil alımlarından ne zaman çekileceğine dair spekülasyonlarla yükselen dolar, içeriden gelen verilerle 2,06'yı aştı.

Fed endişeleri ve Emlak GYO'daki satışın baskıladığı endeks kapanışta gelen alımlarla yüzde 0,59 yükseldi. Fed'in tahvil alımını azaltacağı endişelerinin yarattığı tedirginliğin yanı sıra, ikincil halka arz sonrası ilk işlem gününde yüksek hacimle sert gerileyen Emlak Konut GYO hisseleri gün içinde endeks üzerinde baskı yaratırken; kapanışa doğru gelen alımlar BIST'i pozitif tarafa taşıdı.

BIST-100 endeksi dalgalı seyrin ardından 72,326 puandan kapandı. Endekste öne çıkan hisselerden Emlak Konut GYO ise yüzde 8.3 düşüşle 2.54 liradan günü tamamlarken, işlem hacminde de ilk sırada yer aldı.

 

Dolar 2,06'da

 

Sabah saatlerinde 2,0550 seviyesinde seyreden dolar, cari açık rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesiye 2,0610'a kadar yükseldi.

Uluslararası piyasada ise dolar, yen karşısında iki ayın en yüksek seviyesine yakın işlem görmeye devam etti.

Yatırımcılar ABD'de geçen hafta çıkan güçlü istihdam verisi sonrası tahvil alımlarının ne zaman azaltılmaya başlanacağı konusunda yapılan değerlendirmelerin ardından gözlerini Fed Başkan Yardımcısı Janet Yellen'in yarın Senato oturumundaki konuşmasına çevirmiş durumda.

Euro ise bugün dolar karşısında yüzde 0,1 yükselişle 1,3447 seviyesinde işlem gördü.

(CNBCE)

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