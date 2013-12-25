Borsa ilk seansta yükseldi

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 ilk seansı kazança tamamladı. Yüzde 1,15 yükseliş kaydeden endeks 69 bin 793 puan oldu. Bankacılık endeksi ise yüzde 1,25 arttı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 güne yükselişle başlamıştı. Hafta başında rekor seviyeye yakın seyreden dolar, Merkez'in dünkü açıklamalarıyla geriledikten sonra bugün de düşüşünü sürdürüyor.Bu sabah saat 10.06'da 2,0682 seviyesinde seyrediyor. Euro’nun satış fiyatı ise 2,8411 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,3677 seviyesinde.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile İçişleri Bakanı Muammer Güler'in 17 Aralık'ta başlatılan soruşturmaya bağlı olarak istifa etmelerine borsa tepkli vermedi. Açılışta yüzde 0,47 değer kazanan borsa, daha sonra kazancını yüzde 0,58'e kadar çıkardı. Endeks 69 bin 422 puanda seyrediyor. Bankacılık endeksi XBANK ise yüzde 0,45 artıda. Halkbank'ın hisseleri, yüzde 1,17'lik bir değer artışı yaşadı.

Cemaate yakın şirketler değer kazandı

Hükümet ile cemaat arasındaki gerginlikin cemaate yakın bankaların hisselerindeki sert etki azaldı. Gülen Cemaati’ne yakın olduğu ileri sürülen Koza Grubu’nun hisselerinin değeri arttı. Koza Madencilik yüzde 4,71 değer artışı yaşadı. İpek Doğal Enerji yüzde 7,60 yükselirken, Koza Altın ise yüzde 5,51 arttı.