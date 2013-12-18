Borsa artıya döndü

Endeks ilk seansı yüzde 1,97 kayıpla 69 bin 549 puandan tamamladı. İkinci seansta yükselişe geçen endeks kayıplarını geri alarak yüzde 0,66 artışla 71 bin 417 puandan günü kapadı.

Halkbank'ta düşüş sürüyor

Halkbank HALKB Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerle dün yüzde 10'un üzerinde düşen Halkbank hisselerinde kayıp bugün de sürüyor. Hisseler bugün de yüzde 1,8 kayıpla 13,6 lirada seyrediyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra yükselişe geçti. Güne yüzde 2,58 düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi açılışta 69 bin 113 puana geriledi. Endeks böylelikle 9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inmiş oldu.

Güne yüzde 2,58 düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi açılışta 69 bin 113 puana gerilemişti ve endeks 9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inmiş oldu.