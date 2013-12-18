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Ekonomi

Borsa artıya döndü

Güne İstanbul merkezli yolsuzluk operasyonun yarattığı satış baskısıyla başlayan borsa, artıya geçti

18 Aralık 2013 19:01

Endeks ilk seansı yüzde 1,97 kayıpla 69 bin 549 puandan tamamladı. İkinci seansta yükselişe geçen endeks kayıplarını geri alarak yüzde  0,66 artışla  71 bin 417 puandan günü kapadı.

 

Halkbank'ta düşüş sürüyor

 

Halkbank HALKB Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın gözaltına alındığı yönündeki haberlerle dün yüzde 10'un üzerinde düşen Halkbank hisselerinde kayıp bugün de sürüyor. Hisseler bugün de yüzde 1,8 kayıpla 13,6 lirada seyrediyor.

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra yükselişe geçti.  Güne yüzde 2,58 düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi açılışta 69 bin 113 puana geriledi. Endeks böylelikle 9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inmiş oldu.

Güne yüzde 2,58 düşüşle başlayan BIST 100 Endeksi açılışta 69 bin 113 puana gerilemişti ve endeks  9 Eylül'den bu yana ilk kez 70 bin puanın altına inmiş oldu.

 

 

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