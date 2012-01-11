-Borsa yükseldi, döviz geriledi İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 628,60 puan ve ortalama yüzde 1,24 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 193,61 puan artarak 51.410,44 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,38 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 434,99 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 628,60 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,24 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8590 liradan alınan dolar 1,8620 liradan, 2,3580 liradan alınan avro 2,3630 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8690 lira olan dolar güne 1,8700 liradan, 2,3890 lira olan avro 2,3830 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8575 lira, en yüksek 1,8610 lira, satışta en düşük 1,8630 lira, en yüksek 1,8680 lira seviyesinde işlem görüyor.